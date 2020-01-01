2020 год может оказаться весьма беспокойным, с массой противоречивых событий и нелогичных решений, принятых как на частном уровне — нами, простыми обывателями, так и государственными деятелями. Ко многим целям, которых вполне можно достичь без особых вывертов, мы станем идти окольными путями, действуя при этом методами, применение которых впоследствии сами же себе не сможем объяснить.

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Возрастет значение материальных ценностей, а потому многие найдут подработку, попытаются «стрясти» с начальства прибавку к жалованию, переведут на коммерческие рельсы свои творческие досуговые занятия или потребуют плату за те свои действия, которые до этого совершали абсолютно бесплатно и бескорыстно. Да и щедрости, мотовства, «гусарства» в нас поубавится, расходы станут более конструктивными, продуманными, правда, на инвестициях в свой статус и в будущее мы экономить не будем.

К тому же в 2020-м будет начато множество новых проектов с применением современных технологий; какие-то из них дадут работу многим людям и породят огромное количество подражаний, что в свою очередь благостно скажется на некоторых сферах человеческой деятельности, но будут и такие начинания, которые окажутся «честным отъемом денег у граждан» и огромным, полновесным, хорошо разрекламированным пшиком.

Кроме того, у многих возрастет чувство ответственности, причем не в узком смысле, подразумевающим связку работа-близкие, а на более глобальном уровне. Мы станем чаще задумываться по поводу того, как любая наша деятельность влияет на окружающую среду, в геометрической прогрессии вырастет число борцов за природу, в определенных регионах будет использован опыт стран, в которых почти все хорошо с экологией. И, кстати, те деяния общественных деятелей, которые сейчас у массы народа вызывают недоумение, станут не только более понятными, но и примером для подражания.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.